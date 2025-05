Undici cuccioli di cane meticci salvati dai carabinieri forestali a Terzigno, in provincia di Napoli. Il ritrovamento è avvenuto lungo via Carpiti, dove i militari del Nucleo Parco di Boscoreale, impegnati in un’attività di controllo del territorio, hanno scoperto una scatola di cartone abbandonata ai margini della strada. Al suo interno, i piccoli animali, visibilmente spaventati e senza assistenza.

L’intervento dei carabinieri e della ASL

Dopo aver constatato la presenza dei cuccioli, i carabinieri hanno allertato immediatamente il servizio sanitario veterinario della ASL Napoli 3 Sud, che è intervenuto sul posto. I cuccioli sono quindi presi in carico per ricevere le prime cure necessarie e per l’identificazione.

Indagini in corso per individuare i responsabili

Le autorità hanno reso noto che sono state avviate indagini per risalire agli autori dell’abbandono. L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della tutela degli animali e sull’importanza di denunciare comportamenti illeciti, come l’abbandono di animali domestici, punito dalla legge.