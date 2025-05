Una notte tragica quella appena trascorsa nel Sannio, segnata da due gravi incidenti stradali che hanno provocato un morto e cinque feriti, tra cui due minorenni. La zona compresa tra Pontelandolfo, Morcone e Benevento si è trasformata in un teatro di emergenza, con ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine impegnati senza sosta.

Incidente mortale sulla Statale 87: muore un 50enne di Morcone

Il primo e più grave episodio si è verificato nella tarda serata di ieri lungo la Strada Statale 87, nei pressi del bivio per Pontelandolfo. A perdere la vita è stato Michele Durante, 50 anni, originario di Morcone. L’uomo era alla guida di una Peugeot 206 diretta verso Benevento, dove avrebbe dovuto attendere il figlio in arrivo da Napoli.

Per cause ancora in fase di accertamento, la sua vettura si è scontrata frontalmente con un’Audi A proveniente dalla direzione opposta, a bordo della quale viaggiavano due giovani operai, uno di Pontelandolfo e l’altro di Casalduni, diretti a Campobasso per il turno di notte in una fabbrica locale.

Impatto violento: inutili i soccorsi per il 50enne

L’impatto tra le due auto è stato devastante. Michele Durante è morto sul colpo. I soccorsi del 118 di Morcone, intervenuti con un’auto medica e un’ambulanza, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Rummo di Benevento per ulteriori accertamenti medico-legali.

I due giovani occupanti dell’Audi sono anch’essi trasportati al Rummo in prognosi riservata, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Grave scontro anche a Benevento: in pericolo di vita un 17enne

Nella stessa notte, a Benevento, un altro incidente ha visto coinvolti due ragazzi di 17 anni, anch’essi finiti in ospedale in condizioni serie. I due adolescenti, M.Z. e F.d.L., viaggiavano a bordo di uno scooter quando si sono scontrati con una Opel Zafira all’incrocio tra via Napoli e via Cocchia. La vettura, secondo una prima ricostruzione, stava svoltando quando è avvenuto l’impatto.

F.d.L. è ricoverato in pericolo di vita all’ospedale San Pio, mentre l’amico M.Z., pur grave, non è in condizioni critiche ed è trasferito al Fatebenefratelli. Il conducente della Opel, P.A., ha riportato solo lievi ferite.