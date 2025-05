Si terrà il 4 e 5 giugno 2025, presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” – Palazzo Pacanowski, il Corso di aggiornamento ECM in Andrologia, Endocrinologia e Ginecologia, intitolato “Sound, Light & Medicine: Food and Movie Edition”, un’iniziativa di alto profilo scientifico che si distingue per il forte carattere multidisciplinare e innovativo.

Il corso, accreditato per 100 partecipanti, si rivolge a medici di medicina generale, specialisti in endocrinologia, ginecologia ed ostetricia, urologia, medicina interna, neonatologia, nonchè a infermieri, ostetrici, psicologi, farmacisti, fisioterapisti, biologi, dietisti. Particolare attenzione è rivolta anche al coinvolgimento degli studenti universitari, con l’obiettivo di favorire un dialogo generazionale aperto e arricchente.

L’evento nasce con l’intento di promuovere un approccio integrato alla prevenzione e alla cura delle patologie riproduttive, sessuali ed endocrine, valorizzando la collaborazione tra differenti professionalità sanitarie. La riflessione scientifica sarà accompagnata da un’originale integrazione con il linguaggio artistico, musica, cinema, fotografia e alimentazione, come strumenti per migliorare il benessere psicofisico, secondo quanto indicato anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Durante le due giornate di lavori, esperti provenienti da tutta Italia affronteranno temi clinici e scientifici di grande attualità, con sessioni dedicate a medicina di genere, nuovi approcci terapeutici e prevenzione, con un’attenzione trasversale al ruolo dell’ambiente, dell’alimentazione e degli stili di vita.

“Sound, Light & Medicine” intende coniugare rigore scientifico e contaminazione culturale, offrendo un’esperienza formativa unica nel suo genere. L’evento rappresenta un’occasione per rafforzare la rete tra accademia, professionisti sanitari e studenti, ponendo al centro la persona e il suo benessere globale.