I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Torre del Greco hanno arrestato Giuseppe Arienzo, 32 anni, originario di Pomigliano d’Arco e già noto alle forze dell’ordine, al termine di un inseguimento di 4 chilometri tra Volla e Napoli.

L’uomo era alla guida di una Volkswagen T-Roc con a bordo altri tre passeggeri, quando in via Roma a Volla ha ignorato l’alt dei militari. È così iniziato un inseguimento ad alta velocità, che si è concluso in via del Chiaro di Luna, nel capoluogo partenopeo, dove Arienzo ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un marciapiede.

Fuga e arresto: caccia ai complici

Mentre i tre passeggeri sono riusciti a fuggire a piedi, Arienzo è bloccato e arrestato dai carabinieri. La perquisizione dell’auto ha portato al rinvenimento di numerosi attrezzi da scasso, compatibili con furti d’auto.

Il 32enne è stato condotto in caserma e dovrà rispondere del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Sono in corso le ricerche dei complici, fuggiti subito dopo l’incidente.