Lo scorso anno si è parlato tanto di turismo delle radici. Un viaggio personalizzato che permette, a chiunque volesse, di conoscere la propria eredità genealogica. Gli itinerari sono creati sulla base della storia personale. Il turismo delle radici prevede viaggi di ritorno alle proprie vite e sicuramente non può essere considerato solo un viaggio geografico o storico. Il viaggio di ritorno a sé è sicuramente il viaggio in assoluto più forte sul piano emotivo, molti discendenti di emigrati si rivolgono ad associazioni specializzate in alberi genealogici che supportano nella ricerca delle origini del cognome e della famiglia.

Il 2024 è stato designato come l’ anno delle Radici italiane, l’ iniziativa è stata promossa dal Ministero degli Esteri e supportata da progetti specifici del PNRR. Dall’ associazione culturale La Fenice, con sede a Palma Campania, il cui Presidente è Katia Cerullo arrivano dettagliate spiegazioni.

“Non ci si può affidare solo ad utenze che si limitano a studiare l’albero genealogico, in base a dati raccolti, perchè possono essere anche insufficienti” spiega Cerullo.

Non bisogna dimenticare, dunque, in questo periodo storico e per il bene degli utenti che stanno chiedendo aiuto per scoprire le proprie origini, l’ importanza della scienza. Per il Presidente Cerullo non ci sono dubbi al riguardo “la procedura deve avere basi scientifiche, è soltanto dal DNA che si può risalire ai propri antenati, e poi ricostruire la propria storia”. I documenti storici forniscono dati, che solo il test del DNA può confermare o confutare.

Il turismo delle radici è sicuramente una forma di viaggio esperienziale, per avere una maggiore sicurezza di essere accompagnati verso una giusta direzione lungo il cammino alla ricerca delle radici, “non dobbiamo dimenticare il ruolo cardine della scienza, perchè solo il DNA rileva il gruppo etnico e le regioni geografiche da cui si ha origine”, spiega il Presidente Cerullo.