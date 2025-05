Un altro caso di truffa ai danni di un’anziana è stato sventato dai Carabinieri della stazione di Procida, che hanno arrestato un 51enne di San Gennaro Vesuviano. L’uomo è accusato di aver messo in atto una truffa in pieno stile “del finto parente”.

La dinamica della truffa

Poco prima dell’arresto, un uomo ha contattato telefonicamente una donna anziana del posto, fingendosi suo nipote. Le ha raccontato di aver avuto problemi con la giustizia e che, a breve, sarebbe passato un carabiniere in borghese per ritirare una somma necessaria a “sistemare” la situazione.

La scusa usata? Un presunto incidente stradale con relative violazioni al codice della strada, per cui sarebbe stato necessario un pagamento urgente di circa 5.000 euro.

La donna, fidandosi, ha consegnato al falso militare 5.250 euro in contanti.

L’intervento dei carabinieri e l’arresto

Solo dopo pochi minuti la signora si è resa conto del raggiro e ha subito allertato il 112. L’intervento dei carabinieri è stato immediato: in pochissimo tempo sono riusciti a rintracciare e bloccare il truffatore, recuperando l’intera somma sottratta.

Il 51enne è stato arrestato per truffa aggravata e condotto in carcere. I militari hanno già avviato la procedura per il foglio di via obbligatorio dall’isola di Procida, per impedirgli di tornare.