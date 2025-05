Tensione a Bonito, in provincia di Avellino, dove un ordigno è stato rinvenuto nel piazzale antistante un plesso scolastico. A fare la scoperta sono stati alcuni cittadini che, notata la presenza sospetta, hanno immediatamente allertato i Carabinieri. Il personale dell’Arma è intervenuto prontamente, provvedendo a circoscrivere l’intera area e a mettere in sicurezza la zona per evitare possibili rischi per la popolazione. A scopo precauzionale, è stata disposta anche la sorveglianza costante dell’area, per monitorare eventuali sviluppi.

Nel frattempo, sono stati allertati gli artificieri specializzati, attualmente al lavoro per analizzare e neutralizzare l’ordigno. Non è ancora chiaro se si tratti di un dispositivo funzionante o di un falso allarme, ma le indagini sono in corso per ricostruire l’accaduto e verificare la natura dell’esplosivo.

L’intera comunità resta in apprensione mentre le autorità proseguono nelle operazioni di messa in sicurezza. Al momento, non si registrano danni né feriti, ma l’episodio ha inevitabilmente sollevato preoccupazione tra i residenti e le famiglie degli studenti.