Un uomo di 54 anni, residente in provincia di Avellino e già noto alle forze dell’ordine, è denunciato dai carabinieri della Compagnia di Avellino per indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. L’attività rientra in un’indagine avviata a seguito della denuncia di smarrimento di una carta bancomat presentata da una donna presso la locale stazione dei carabinieri.

Le indagini e l’identificazione

Grazie all’analisi dei filmati di videosorveglianza dell’Ufficio Postale di Monteforte Irpino, i militari dell’Arma sono riusciti a identificare il presunto autore dei prelievi fraudolenti. In particolare, l’uomo avrebbe effettuato, all’inizio del mese di marzo, due prelievi non autorizzati presso uno sportello ATM, per un importo complessivo di 600 euro.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe entrato in possesso della carta bancomat smarrita dalla vittima, utilizzandola senza alcuna autorizzazione.

Le conseguenze legali

Al termine delle attività investigative, il 54enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, che dovrà valutare le eventuali responsabilità penali legate all’accaduto.