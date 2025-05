Un grave incidente stradale si è verificato a Villa Literno, in provincia di Caserta, dove Raffaele Iavarone, 50 anni, ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto. L’episodio è avvenuto in via dei Mille, nella serata di sabato.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni fornite dai carabinieri, l’uomo stava camminando a piedi e si apprestava ad attraversare la strada quando è travolto da una Lancia Y condotta da un 21enne. Il veicolo procedeva a velocità sostenuta, elemento che potrebbe aver influito sull’esito drammatico dell’impatto.

Il comportamento del conducente

Dopo l’investimento, il giovane conducente ha parcheggiato l’auto poco distante dal luogo dell’incidente e si è momentaneamente allontanato. Tuttavia, è poi tornato sul posto poco dopo, riuscendo in tal modo ad evitare l’accusa di omissione di soccorso. Nonostante ciò, per il ragazzo è scattata la denuncia per omicidio stradale, come previsto dalla normativa vigente.

Intervento delle autorità

Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri di Villa Literno e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Raffaele Iavarone. L’area èì transennata per consentire i rilievi tecnici e raccogliere testimonianze utili a ricostruire nel dettaglio la dinamica del sinistro.

Indagini in corso

Le indagini sono ancora in corso e si concentrano sulla velocità del veicolo, sull’eventuale uso del cellulare alla guida e su altri possibili fattori di distrazione. Inoltre, sarà fondamentale stabilire se il pedone stesse attraversando sulle strisce pedonali o meno, elemento che potrà influenzare l’esito dell’inchiesta.