Dopo l’inferno di traffico vissuto ieri tra l’area flegrea e l’area domiziana, con migliaia di auto ferme anche per quattro ore sotto il sole cocente, la Prefettura di Napoli corre ai ripari. Il prefetto Michele di Bari ha convocato oggi un vertice d’urgenza con i sindaci dei Comuni interessati, le forze dell’ordine e i rappresentanti della Prefettura di Caserta. Obiettivo: contingentare gli accessi ai lidi e prevenire il collasso della viabilità.

Ordinanze in arrivo: si entrerà al mare solo fino alle 17

Il primo provvedimento concreto arriverà a breve dal sindaco di Pozzuoli, che emetterà un’ordinanza per limitare l’accesso ai lidi balneari fino alle ore 17. Dopo le 20, sarà possibile accedere solo per altre attività espressamente autorizzate.

Misure simili sono allo studio anche nel Comune di Giugliano, da sempre al centro di un intenso traffico balneare. Le spiagge di Giugliano e Castel Volturno, infatti, condividono le stesse arterie di accesso, spesso intasate nei fine settimana e nei giorni festivi.

Sosta selvaggia: tolleranza zero e rimozione forzata

Durante l’incontro è stato ribadito che non ci sarà più alcuna tolleranza per la sosta selvaggia: le auto lasciate in modo irregolare che ostacolano la circolazione verranno rimosse senza preavviso. I controlli saranno intensificati grazie al coinvolgimento delle polizie locali, con presìdi rafforzati nei punti critici.

Assistenza ai bagnanti e presidi dei volontari

Per evitare situazioni di rischio, come quelle vissute ieri con alcune persone collassate per il caldo nelle lunghe attese, si valuta l’impiego di volontari di protezione civile per fornire assistenza ai bagnanti in difficoltà. La priorità sarà garantire una gestione ordinata degli afflussi e dei deflussi nei fine settimana estivi.