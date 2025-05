Tre imprenditori del litorale flegreo sono stati denunciati per aver organizzato eventi musicali con DJ di fama nazionale senza alcuna autorizzazione. A scoprirlo sono stati i carabinieri della Stazione di Pozzuoli, che hanno avviato le indagini in seguito al caos traffico verificatosi il 1° maggio in via Sibilia, durante la Festa dei Lavoratori.

Eventi pubblici abusivi nei lidi balneari

Gli imprenditori, amministratori unici di tre diversi lidi balneari, sono ora accusati di:

apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo,

mancanza del certificato di agibilità,

assenza delle licenze previste dalla normativa vigente,

organizzazione non autorizzata di eventi pubblici.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, la massiccia affluenza di persone e veicoli in zona è provocata da concerti pubblici tenuti in modo irregolare presso le strutture balneari, privi di qualsiasi autorizzazione amministrativa e tecnica.

Il caos del 1° maggio ha fatto scattare i controlli

Il primo segnale di allarme è stato il traffico congestionato lungo via Sibilia, dove decine di auto si sono riversate creando disagi e rallentamenti. Da qui è scattata un’indagine che ha permesso di scoprire che all’interno dei lidi si stavano svolgendo eventi musicali con intrattenimento dal vivo, privi dei requisiti minimi di sicurezza e agibilità richiesti dalla legge.

Rischi per la sicurezza pubblica

Gli eventi, oltre a violare le norme amministrative, rappresentavano un pericolo concreto per la sicurezza dei partecipanti. In mancanza di adeguati controlli e infrastrutture, anche un imprevisto avrebbe potuto avere gravi conseguenze.

Le forze dell’ordine continueranno a monitorare le attività della zona, specialmente in vista della stagione estiva, con l’obiettivo di prevenire ulteriori violazioni e garantire il rispetto delle normative in materia di pubblici spettacoli.