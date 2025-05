ll Ministero dell’Istruzione e del Merito sarà presente a Torino per il Salone internazionale del libro da giovedì 15 a lunedì 19 maggio 2025.

Nello spazio espositivo del MIM, presso il padiglione Oval, saranno realizzate attività informative per i docenti, gli studenti e le famiglie, con un programma di oltre 40 tra laboratori e seminari organizzati dalle Direzioni Generali del Ministero, anche in collaborazione con il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati.

Anche per questa edizione l’attività del Ministero metterà al centro il tema delle Biblioteche scolastiche innovative.

Gli eventi del Ministero saranno rilanciati attraverso i canali social con l’hashtag del Salone #SalTo2025.

Il primo giorno, 15-05-2025

10:30 – 11:15 Senato della Repubblica: iniziative per le scuole e per i cittadini

a cura del Senato della Repubblica

10:45 – 11:45 Biblioteche scolastiche e CDI – Ponti culturali tra Italia e Francia

per un apprendimento innovativo, inclusivo e interdisciplinare

a cura del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione,

in collaborazione con il Liceo d’Azeglio di Torino e con l’I.C. Perlasca di Roma

11:30 – 12:15 Tutti in Aula, una visita alla Camera per gli studenti più giovani

a cura della Camera dei deputati

12:30 – 13:15 I giorni delle Costituenti, un podcast sugli interventi in Aula delle prime 21 deputate

a cura della Camera dei deputati

13:30 – 14:15 Le Secret. Storytelling nel Primo Ciclo

a cura del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

14:00 – 15.00 Il Manifesto del Service Learning. Le parole chiave del cambiamento

a cura del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

14:30 – 15:15 Insieme leggiamo il mondo. Il Braille: strumento di autonomia e inclusione

a cura della Direzione generale per la comunicazione e le relazioni istituzionali,

in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS

15:30 – 16:15 Conoscere il Senato della Repubblica

a cura del Senato della Repubblica

16:30- 17:15 Biblioteche scolastiche: l’ambiente per la crescita della legalità

a cura del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

17:30-18:15 Biblioteche scolastiche e Didattica: le letture alla webradio.