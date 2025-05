Un grave episodio di violenza e razzismo ha scosso Parma in occasione dei festeggiamenti per lo scudetto del Napoli. Secondo le testimonianze raccolte, gruppi di tifosi locali avrebbero aggredito fisicamente famiglie partenopee, tra cui anche bambini e adolescenti, scesi in piazza per celebrare il successo sportivo della squadra azzurra.

A denunciare pubblicamente quanto accaduto è il deputato napoletano di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto filmati, foto e testimonianze dirette della serata:

“La deriva di razzismo che sfocia in violenza, non solo verbale ma anche fisica come accaduto a Parma, è estremamente preoccupante. Esprimo la mia più ferma disapprovazione per quanto avvenuto”.

Social pieni di odio: “MentI piccine che esprimono solo banalità razziste”

La denuncia di Borrelli non si ferma agli scontri fisici. Il deputato ha anche condiviso alcuni screenshot di post social virali, pubblicati da pseudo-tifosi ducali, contenenti frasi di chiaro stampo razzista e discriminatorio:

“Dobbiamo caricarli sui pullman e riportarli a Napoli come si fa con gli extracomunitari”

“Troppi meridionali a Parma, ci siamo rotti le palle”

“Nessuna vittima? Peccato”

“Il problema è che dove ci sono i guai ci sono sempre i napoletani”

Borrelli definisce queste frasi “elaborate da cervelli imbottiti di banalità e cultura della sopraffazione. Solo menti piccine possono esprimere simili pensieri”.

Testimoni: “Un’aggressione organizzata da incappucciati della curva Nord”

Secondo alcune testimonianze dirette raccolte dal parlamentare, l’episodio di Parma non sarebbe stato un caso isolato o improvvisato:

“Un’aggressione ingiustificata e pianificata, condotta contro famiglie con bambini e ragazzini, da parte di delinquenti incappucciati legati alla curva Nord della città. Questo dettaglio è stato completamente omesso da molti media locali”, affermano alcuni cittadini in una nota inviata a Borrelli.