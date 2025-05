Due uomini di 40 anni, residenti nel quartiere San Giovanni a Teduccio, sono stati denunciati per furto aggravato dopo aver messo in atto una tecnica criminale ormai ben nota: la foratura delle gomme per derubare ignari turisti. Il fatto è avvenuto la mattina del 1° maggio lungo il ramo San Giovanni dell’autostrada Napoli-Salerno.

Derubati due turisti cinesi diretti a Pompei

Le vittime, una coppia di cittadini cinesi residenti in Svizzera, erano da poco sbarcate da una nave proveniente da Palermo e stavano viaggiando a bordo di una Mercedes in direzione Pompei, quando una delle gomme del veicolo ha iniziato a sgonfiarsi. A causare il guasto, come accertato dagli inquirenti, è stata una foratura provocata intenzionalmente.

Approfittando del momentaneo disagio, i due malviventi si sono avvicinati alla coppia e, con destrezza, sono riusciti a sottrarre una borsa contenente 900 euro, 400 franchi svizzeri, i passaporti e la chiave elettronica dell’auto.

Indagini lampo della Polizia Stradale: refurtiva recuperata

Grazie alle tempestive dichiarazioni delle vittime, gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Napoli Nord hanno subito indirizzato le indagini verso due sospetti già noti per episodi simili. In breve tempo, uno dei due è rintracciato nella propria abitazione, dove è recuperata l’intera refurtiva, inclusi denaro, documenti e chiave elettronica.

Poco dopo è identificato e denunciato anche il complice. Entrambi dovranno rispondere dell’accusa di furto aggravato.

Turisti risarciti e vacanza salvata

La coppia ha sporto denuncia presso gli uffici della Polizia Stradale di Napoli Nord, dove ha ricevuto tutto ciò che le era sottratto. Grazie all’efficienza delle forze dell’ordine, i due turisti hanno potuto proseguire serenamente il loro soggiorno nella provincia di Napoli.