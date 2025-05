Attimi di paura lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno a Fisciano, dove si è verificato un maxi tamponamento all’altezza di Fisciano, nei pressi di un cantiere stradale.

L’incidente ha coinvolto quattro veicoli e ben dieci persone, creando disagi alla circolazione e momenti di apprensione tra gli automobilisti. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi: le persone coinvolte hanno riportato solo lievi contusioni o sono rimaste illese.

L’intervento dei soccorsi e le indagini

Sul luogo del sinistro sono intervenuti prontamente gli operatori del 118 per prestare assistenza medica, e le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo le prime informazioni, il tamponamento potrebbe essere stato causato da un improvviso rallentamento in prossimità del cantiere, ma le verifiche sono ancora in corso.

Il traffico ha subito forti rallentamenti in entrambe le direzioni, con code che si sono protratte per diverse centinaia di metri. La situazione è tornata alla normalità solo dopo l’intervento dei soccorritori e la rimozione dei veicoli incidentati.