Un gravissimo incidente stradale ha sconvolto il primo pomeriggio di ieri, domenica 25 maggio, nel territorio di Pomezia, in provincia di Roma. Una Volkswagen T-Roc, con a bordo cinque persone, è uscita di strada al chilometro 16 della via Ardeatina, schiantandosi violentemente contro un albero. L’impatto è stato devastante, riducendo l’auto a un ammasso di lamiere contorte.

Un uomo di 45 anni perde la vita sul colpo

Nel violento impatto ha perso la vita un uomo di 45 anni, deceduto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate. I Vigili del Fuoco di Pomezia, giunti rapidamente sul posto, hanno estratto il corpo ormai senza vita dalle lamiere.

Al momento non è ancora confermato se la vittima fosse il conducente del veicolo o uno dei passeggeri.

Quattro giovani tra i 17 e i 19 anni in condizioni critiche

Gli altri quattro occupanti della vettura – due ragazzi di 17 anni, uno di 18 e uno di 19 – sono estratti dai Vigili del Fuoco in condizioni estremamente critiche. Dopo le prime cure sul posto da parte del personale del 118, sono stati trasportati d’urgenza in diversi ospedali di Roma, dove si trovano ora ricoverati in prognosi riservata.

Le cause dell’incidente: pioggia e velocità sotto esame

Secondo le prime informazioni, al momento dell’incidente la zona era colpita da un forte nubifragio, che ha reso particolarmente insidioso il fondo stradale. L’asfalto bagnato potrebbe aver contribuito alla perdita di controllo della vettura, ma sono in corso accertamenti anche sulla velocità a cui viaggiava il veicolo al momento dell’impatto.

Gli agenti della Polizia Locale, intervenuti sul posto insieme ai soccorsi, stanno effettuando tutti i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.