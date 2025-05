Grande finale per l’XI edizione del roadshow #siisaggioguidasicuro. Questa mattina, è stata presentata, presso la Fondazione Campania Welfare, Parco San Laise, in Napoli, delle massime autorità civili e militari, la manifestazione conclusiva del roadshow #siisaggioguidasicuro con la premiazione del concorso di idee – Inventa una soluzione per la sicurezza stradale, presenti le scuole vincitrici del premio. Trentasei scuole premiate e oltre 1.000 studenti presenti per la grande festa hanno plaudito con le autorità l’iniziativa sempre vincente del progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro”.

Dopo i saluti di Antonio Marciano, Presidente Fondazione Campania Welfare, si sono alternati gli interventi di Ada Minieri, Vicepresidente Associazione Meridiani – Segretario consigliere Ordine Ingegneri Napoli, Alfonso Montella, Professore di sicurezza stradale e Presidente del Cts “Sii Saggio, Guida Sicuro”, Francesco Morra, Vicepresidente Vicario ANCI Campania, Mario Morcone, Assessore alla Sicurezza Regione Campania e Franco Picarone, Presidente Commissione Bilancio Regione Campania. A rappresentare i familiari vittime della strada Graziella Viviano, la madre della 26enne Elena Aubry che nel maggio del 2018 perse la vita sulla Ostiense finendo con la moto in una buca.

Alla tappa finale del roadshow #siisaggioguidasicuro ha partecipato anche Anas (gruppo FS Italiane). Nel suo intervento il Direttore della Comunicazione Marco Ludovico ha sottolineato l’impegno costante dell’azienda per garantire la sicurezza sia attraverso il monitoraggio quotidiano di oltre 32mila km di strade e autostrade sull’intero territorio nazionale, sia con la promozione di importanti campagne social e televisive di sensibilizzazione per invitare tutti, e non solo i giovani, ad una guida corretta e senza distrazioni e al rispetto del Codice della Strada. Ha curato l’XI edizione di #siisaggioguidasicuro Gino Aveta, autore e regista.

Il roadshow #siisaggioguidasicuro sulla sicurezza stradale e del mare, promosso dalla Regione Campania, attuato dall’ANCI Campania in collaborazione con l’Associazione Meridiani, in questa edizione, ha coinvolto 33 Amministrazioni comunali del territorio campano e formato oltre 7.500 studenti , grazie alla collaborazione del personale di tutte le Forze dell’Ordine e dei docenti dell’Università Federico II di Napoli e dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli.

Nel <<Villaggio Sii Saggio, Guida Sicuro>>, gli studenti sono saliti a bordo dell’auto Lamborghini della Polizia di Stato; percependo i rischi dovuti al mancato rispetto delle regole su strada.

All’interno del “Villaggio dello Sport”, a cura del CONI Campania, dell’Unione Stampa Sportiva Italiana e del Centro Sportivo Italiano territoriale Napoli, i ragazzi si sono cimentati alla guida dell’auto “ubriaca” con gli istruttori della MeleMotorSport e hanno completato la giornata ricca d’emozioni a bordo del simulatore monoposto di Formula 1 della VRS. I volontari del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – Gruppo Napoli, inoltre, sono stati a disposizione degli studenti per dare informazioni sul territorio e come comportarsi in caso di emergenza o calamità.

Erano presenti con i loro stand anche ANCI Campania, Associazione Meridiani, Ordine degli Ingegneri di Napoli e British Institutes, per promuovere un’autentica campagna di sensibilizzazione incentrata sulla costruzione di una “Cultura della Legalità e della Sicurezza stradale e del mare.”

Il punto ristoro è stato curato dell’Istituto Alberghiero “Luigi de’ Medici” di Ottaviano, con la collaborazione dello chef Nunzio Illuminato della Baita del Re Resort, la Polveriera Concept Space e Mangiando sul serio – Ristorante italiano.

SII SAGGIO, GUIDA SICURO E’ UN PROGETTO UNICO IN ITALIA E CI SI AUGURA DI POTERLO ESPORTARE ANCHE IN ALTRE REGIONI D’ITALIA.