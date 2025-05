A Castellammare di Stabia prende ufficialmente il via la stagione balneare 2025. Il tratto di mare antistante la Villa Comunale torna infatti pienamente fruibile, grazie ai risultati favorevoli delle ultime analisi effettuate dall’ARPAC (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania).

I prelievi, eseguiti lo scorso 30 aprile in cinque punti diversi dell’area marina, hanno restituito dati eccellenti sotto il profilo microbiologico. Di conseguenza, il sindaco Luigi Vicinanza ha firmato l’ordinanza di revoca del precedente divieto di balneazione, emanato il 18 aprile in via precauzionale.

Secondo quanto comunicato dall’ARPAC, i valori riscontrati sono ampiamente al di sotto dei limiti di legge. In particolare, le analisi hanno rilevato una concentrazione di enterococchi intestinali pari a 10/ml e di Escherichia coli (coliformi fecali) pari a 10/ml, rispetto ai limiti previsti dalla normativa vigente, rispettivamente fissati a 200/100 ml e 500/100 ml.

Pertanto, a partire da oggi, la balneazione è nuovamente consentita lungo tutto il litorale prospiciente la villa comunale, un’area molto frequentata da residenti e turisti, soprattutto nei mesi estivi.