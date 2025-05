«Un episodio negativo, un momento divergente, non mettono neanche per un attimo in discussione la bellezza dell’Università». Con queste parole il professore Gennaro Avallone commenta l’episodio avvenuto recentemente all’Università di Salerno, che lo ha visto suo malgrado protagonista.

Nel video diffuso sui social si vede il docente nel corridoio, mentre pare stesse cercando di richiamare gli studenti al silenzio durante una lezione o un evento. In quel momento, uno studente presente, identificato come Luigi Iovino, ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, gli urla contro intimandogli di stare zitto.

L’episodio ha suscitato scalpore e acceso il dibattito sull’educazione e il rispetto reciproco negli ambienti accademici. Tuttavia, il professore Avallone ha voluto sottolineare come si tratti di un caso isolato, che non intacca la bellezza e il valore dell’Università come luogo di crescita e confronto.