Episodi di violenza lungo la Statale 268, nei pressi dello svincolo di Madonna dell’Arco, stanno generando crescente allarme tra gli automobilisti. Diverse segnalazioni riferiscono di lanci di pietre contro veicoli in transito, con danni alle auto e rischio concreto per l’incolumità dei conducenti. Il caso più recente risale alla sera del Primo Maggio, quando una coppia di giovani, in viaggio sulla statale, ha visto la propria auto colpita da una pietra lanciata dal bordo della carreggiata. L’impatto ha danneggiato il cofano anteriore del veicolo, ma non ha provocato feriti. I due hanno documentato l’accaduto con fotografie, inviate al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

Secondo quanto dichiarato dal parlamentare, il fenomeno sarebbe in aumento, con decine di episodi segnalati anche sui social. Alcuni automobilisti avrebbero riportato ferite, confermando la pericolosità della situazione. La dinamica lascia ipotizzare una strategia criminale mirata alle rapine, con l’obiettivo di costringere le vittime a fermarsi nei pressi di distributori di carburante o aree isolate.

Borrelli ha chiesto un rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine, con pattugliamenti mirati e attività investigative per identificare i responsabili. “I cittadini devono poter circolare in sicurezza. Non è tollerabile che simili atti criminali mettano a rischio la vita delle persone”, ha affermato il deputato, rilanciando l’appello alla tutela della sicurezza stradale.