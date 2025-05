Continuano le attività di contrasto alla violenza domestica e agli atti persecutori da parte delle forze dell’ordine. Due episodi distinti hanno portato, nelle ultime ore, all’arresto di un giovane di Pratola Serra e all’emissione di una misura cautelare di divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo di Caposele.

Pratola Serra: arrestato 24enne per stalking e maltrattamenti alla madre

Nel primo caso, un 24enne di Pratola Serra è raggiunto da una misura cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Avellino su richiesta della Procura. L’accusa è di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti della madre. Il giovane è arrestato dagli agenti della Squadra Mobile, che hanno eseguito l’ordinanza in seguito a un’indagine avviata a seguito delle denunce presentate dalla vittima.

Secondo quanto emerso, la condotta del ragazzo avrebbe generato un clima di forte tensione e paura, tale da rendere necessario un intervento immediato a tutela dell’incolumità della donna.

Caposele: 39enne sotto misura per maltrattamenti a madre ed ex compagna

Nel secondo episodio, un 39enne di Caposele è stato raggiunto da un provvedimento di divieto di avvicinamento alla madre e all’ex convivente. Anche in questo caso, l’uomo è indagato per maltrattamenti in famiglia, episodi che sarebbero avvenuti nel corso di una convivenza conflittuale e reiterata, come segnalato dalle vittime.

La misura cautelare, meno restrittiva dell’arresto, è adottata in funzione preventiva, con l’obiettivo di evitare ulteriori episodi di violenza o pressioni psicologiche nei confronti delle due donne.