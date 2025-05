Cittadini e tifosi, non solo del Napoli ma dell’intera città, possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. L’articolato studio tecnico per il recupero del terzo anello dello Stadio Diego Armando Maradona è stato concluso e formalmente inviato al sindaco Gaetano Manfredi.

Secondo quanto dichiarato da Gennaro Acampora, capogruppo del Partito Democratico al Comune di Napoli, si tratta di un’iniziativa di rilievo, che risponde alla volontà dell’amministrazione di imprimere una svolta concreta su un tema centrale per la città. «Parliamo di un passaggio importante – ha sottolineato Acampora – frutto del lavoro e delle competenze tecniche dell’assessore Edoardo Cosenza e degli uffici comunali coinvolti».

Il progetto, infatti, non rappresenta solo un’azione tecnica, ma anche un segnale politico chiaro. L’obiettivo è procedere con un restyling generale dell’impianto di Fuorigrotta, salvaguardando nel contempo la capienza dello stadio, così da non penalizzare il pubblico durante i lavori in corso.

«Stiamo creando le condizioni – ha aggiunto Acampora – affinché l’intervento possa avvenire con il minor impatto possibile sulla fruibilità dell’impianto. L’intento è garantire che le partite possano continuare a svolgersi regolarmente, anche durante la fase operativa del cantiere».

Parallelamente, il consigliere ha voluto lanciare un messaggio al club azzurro. «Si continua a lavorare nell’interesse della città e dello Stadio Maradona, ma resta centrale anche il ruolo del Calcio Napoli e del presidente Aurelio De Laurentiis. Attendiamo da loro un segnale chiaro e concreto sulla volontà di collaborazione. Da parte nostra – conclude – il dialogo resta sempre aperto. Siamo tifosi del Napoli e della città, e continuiamo a esserlo con serietà e responsabilità istituzionale».