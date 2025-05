Inquietanti volantini raffiguranti Benito Mussolini mentre compie il saluto romano sono apparsi in questi giorni lungo la strada provinciale 428, tra i comuni di Montecorvino Rovella e Olevano sul Tusciano, in provincia di Salerno. Una commemorazione dai toni esplicitamente nostalgici, comparsa in occasione dell’anniversario della morte del dittatore fascista, che ha immediatamente destato sconcerto e preoccupazione.

A segnalare l’accaduto è la senatrice del Movimento 5 Stelle Anna Bilotti, esponente salernitana del Parlamento, che ha lanciato un appello alle autorità:

“Sono sdegnata e preoccupata per questi volantini – ha dichiarato – che celebrano la figura di Benito Mussolini con immagini che richiamano chiaramente l’ideologia fascista, totalmente incompatibile con i valori fondanti della nostra Repubblica democratica”.

L’allarme sui simboli del passato

Secondo diverse segnalazioni, i volantini sono affissi in diversi punti della strada provinciale e riportano sia frasi inneggianti alla memoria del Duce, sia fotografie che lo ritraggono in atteggiamenti tipici del regime, come il saluto fascista. Immagini e messaggi che, in un periodo segnato da crescenti tensioni politiche e da episodi di estremismo giovanile, preoccupano per il loro potenziale simbolico.

“L’antifascismo – ha ricordato ancora la senatrice Bilotti – non è una semplice posizione politica: è il fondamento stesso della nostra Costituzione e della democrazia italiana. Chi inneggia oggi a quel passato ignora, o peggio, offende la memoria storica del Paese, fatta di resistenza, sacrificio e libertà riconquistata”.