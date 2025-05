Ritrovato questa mattina, mercoledì 27 maggio, il corpo senza vita di un uomo di 42 anni nel torrente Rumaccio, in via Paradiso di Pastena, a Salerno. La scomparsa dell’uomo era stata denunciata ieri sera dai familiari, preoccupati per il mancato rientro a casa.

Il ritrovamento

A fare la tragica scoperta è stato il proprietario di un terreno adiacente al torrente, che ha immediatamente allertato i Carabinieri. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della centrale di Salerno, che hanno provveduto a recuperare la salma mediante imbracatura.

Le prime ipotesi: cause naturali

Secondo quanto trapelato dalle prime verifiche, l’uomo — che soffriva di alcune patologie pregresse — potrebbe essere deceduto per cause naturali. Tuttavia, sarà l’autorità giudiziaria a stabilire l’esatta dinamica del decesso, anche alla luce degli accertamenti in corso.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri, che stanno ricostruendo le ultime ore di vita del 42enne e verificando ogni elemento utile per chiarire i fatti.