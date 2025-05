È morta all’Ospedale del Mare Daniela Strazzullo, la 31enne ferita gravemente alla testa da un colpo d’arma da fuoco nella notte tra il 22 e il 23 maggio. La donna era stata trovata in fin di vita all’interno di un’auto parcheggiata in via don Luigi Sturzo a Volla, in provincia di Napoli.

Ferita da un colpo di pistola alla testa

Quando i soccorsi sono giunti sul posto, le condizioni della giovane sono apparse subito gravissime. Trasportata d’urgenza presso l’Ospedale del Mare, Daniela Strazzullo è deceduta poco dopo il ricovero. Sul caso aveva inizialmente aperto un fascicolo per tentato omicidio la procura di Nola, che ora indaga per omicidio.

Il collegamento con il suicidio di Ilaria Capezzuto

A pochi chilometri di distanza, sempre nella notte, è ritrovato il corpo senza vita di Ilaria Capezzuto, 34 anni, in una zona di Napoli. Accanto al cadavere i carabinieri hanno rinvenuto una pistola calibro 9, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe usata da Capezzuto per sparare a Strazzullo e poi togliersi la vita.

Le indagini sul suicidio di Ilaria Capezzuto sono seguite dalla procura di Napoli, mentre si approfondisce il movente che ha portato alla tragedia.

Le due donne legate da una relazione sentimentale

Dai primi accertamenti investigativi emerge che Daniela Strazzullo e Ilaria Capezzuto fossero legate da una relazione sentimentale. Una pista che gli inquirenti stanno seguendo con attenzione per comprendere le dinamiche psicologiche e relazionali che potrebbero aver preceduto il drammatico evento.

Indagini in corso

I carabinieri continuano a raccogliere testimonianze e ad analizzare i dati dei telefoni cellulari delle due donne per chiarire ogni aspetto della vicenda. Le autorità chiedono il rispetto della privacy per le famiglie coinvolte e invitano i media alla massima cautela nella diffusione di dettagli non confermati.