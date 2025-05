Attimi di terrore si sono verificati nella serata di ieri nel ristorante “Il Sole di Notte” a Sant’Antimo, dove un uomo è rimasto ferito da colpi d’arma da fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, due individui con il volto coperto hanno fatto irruzione all’interno del locale, esplodendo alcuni colpi che hanno colpito il ristoratore alla mano.

Rafforzati i controlli sul territorio

A seguito del grave episodio, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha immediatamente disposto il potenziamento delle attività di controllo e vigilanza da parte delle forze dell’ordine in tutta l’area interessata.

Questa decisione si inserisce nel quadro più ampio delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità, già in atto nei comuni dell’area metropolitana di Napoli.

È un ‘tiktoker’ da oltre 250mila follower Luca Di Stefano, il 36enne titolare del ristorante-pescheria “Il sole di notte” di Sant’Antimo (Napoli) ferito ieri sera da un colpo di arma da fuoco esploso da un uomo che ha fatto irruzione nel suo ristorante. Di Stefano ha fatto parlare di sé nel 2021 per una sua canzone, intitolata “Ma quale dieta” e cantata in dialetto napoletano, nata con l’intento di promuovere l’attività del suo ristorante e diventata una sorta di inno portafortuna per i calciatori della Nazionale italiana vincitrice degli Europei 2020, rinviati dalla Uefa all’anno successivo a causa del Covid.

Le dichiarazioni della Prefettura

In una nota ufficiale, la Prefettura di Napoli ha sottolineato che il territorio dove si è verificata la sparatoria è già oggetto di particolare attenzione istituzionale, in considerazione della necessità di prevenire fenomeni di violenza urbana, criminalità predatoria e ogni altra forma di illegalità.

Inoltre, la Prefettura ha evidenziato l’importanza di rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini. L’episodio sarà infatti uno dei temi centrali del prossimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.