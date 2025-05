C’è grande attesa tra i beneficiari del Supporto Formazione e Lavoro (SFL) per l’accredito relativo alla mensilità di maggio 2025. Nonostante l’INPS abbia già disposto i pagamenti, al momento l’importo non risulta ancora visibile sui conti correnti degli interessati.

Secondo quanto emerso da fonti ufficiali, l’ente ha previsto la data di disposizione per il 22 maggio, ma è normale che il trasferimento effettivo richieda 1-2 giorni lavorativi in più. Molti utenti riferiscono che, accedendo al proprio Fascicolo Previdenziale online, la voce relativa alla trasmissione del pagamento non è ancora comparsa.

Quando arrivano i 500 euro di maggio?

Seguendo le tempistiche registrate nei mesi precedenti, l’accredito del contributo mensile da 500 euro potrebbe avvenire tra il 23 e il 24 maggio. Tuttavia, ritardi bancari o problemi tecnici possono far slittare il versamento all’inizio della prossima settimana.

Consiglio utile: verifica costantemente il tuo Fascicolo Previdenziale sul portale INPS per controllare l’aggiornamento della data di accredito.

Chi ha diritto al Supporto Formazione e Lavoro

Il Supporto Formazione e Lavoro è un sussidio INPS destinato a persone tra i 18 e i 59 anni che non possono accedere all’Assegno di Inclusione. È legato all’adesione a percorsi di formazione o orientamento professionale gestiti dai Centri per l’Impiego o dalle piattaforme regionali.

Requisiti principali per accedere al SFL:

Età: tra 18 e 59 anni;

DID: presentare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro;

Formazione: iscrizione a percorsi formativi o di politica attiva;

ISEE aggiornato: non superiore a 10.140 euro.

Importo del SFL nel 2025

Nel 2025, l’importo del Supporto Formazione e Lavoro è fisso a 500 euro mensili, erogati per tutta la durata della partecipazione alle attività previste. Un deciso aumento rispetto al 2024, quando il sussidio non superava i 350 euro al mese.