I Carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania hanno arrestato cinque persone con l’accusa di tentato riciclaggio. L’operazione si è svolta in seguito alla segnalazione di una Maserati Levante rubata, localizzata grazie al sistema GPS del veicolo.

L’auto rubata segnalata dalla centrale operativa

Tutto è iniziato quando la centrale operativa ha allertato una pattuglia, segnalando la presenza di una Maserati Levante di provenienza furtiva in località Prima Traversa Ponte Riccio 34, nel comune di Giugliano.

I militari si sono immediatamente recati sul posto e hanno individuato un box adibito a officina, dove hanno sorpreso cinque uomini intenti a manomettere l’auto.

Smontate le targhe e alterato il telaio

All’interno del garage, i carabinieri hanno constatato che il veicolo era già privato delle targhe e che il numero di telaio era stato alterato, sostituito con un seriale clonato, nel tentativo di renderlo irriconoscibile.

I presenti sono bloccati e identificati sul posto. L’auto è sequestrata, mentre per i cinque uomini è scattato l’arresto per tentato riciclaggio.

Indagini in corso

Le indagini proseguono per accertare eventuali collegamenti con altri furti di veicoli di lusso nella zona e per comprendere se l’officina fosse già utilizzata in passato per attività simili.

L’intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato che il veicolo fosse immesso nuovamente sul mercato nero con identità contraffatta.