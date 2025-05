Si terrà lunedì 5 maggio alle ore 11:00, presso la Sala Conferenze dell’Edificio “O” ubicato nel Parco San Laise, in Napoli al Viale della Liberazione n. 1, alla presenza delle massime autorità politiche e militari del territorio campano e della stampa, la conferenza stampa di presentazione del Villaggio Sii Saggio, Guida Sicuro giunto alla sua undicesima edizione.

Ai saluti di Antonio Marciano, Presidente Fondazione Campania Welfare, Antonio Parlati, Direttore Centro di Produzione Rai di Napoli e Ada Minieri, Vicepresidente Associazione Meridiani – Segretario consigliere Ordine Ingegneri Napoli, seguiranno gli interventi di Ettore Acerra, Direttore Generale USR per la Campania, Roberto Fasanelli, Professore di Psicologia Sociale UniNA Federico II – Segretario del Cts “Sii Saggio, Guida Sicuro”, Francesco Morra, Vicepresidente Vicario ANCI Campania, Nello D’Auria, Segretario Generale ANCI Campania, Mario Morcone, Assessore alla Sicurezza Regione Campania e Franco Picarone, Presidente Commissione Bilancio Regione Campania. Modera l’incontro Gino Aveta, autore e regista televisivo e radiofonico.

Nel corso della conferenza stampa verranno illustrati i risultati e le attività conseguite del roadshow #siisaggioguidasicuro, che ha preso il via con l’avvento dell’anno scolastico e accademico 2024/2025, sostenendo 35 incontri formativi con il coinvolgimento di 33 Amministrazioni Comunali e formato oltre 7.500 studenti grazie alla collaborazione del personale dell’Associazione Meridiani, dell’UniNA Federico II di Napoli, dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, di Anas, Tangenziale di Napoli e di tutte le Forze dell’Ordine.

L’obiettivo del progetto, che si avvale del patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti, del MIM – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Rai Campania e della media partnership Rai Pubblica Utilità e Rai Radio Live Napoli, è quello di educare i giovani a comportamenti responsabili e corretti per una guida sicura attraverso un concorso di idee – Inventa una soluzione per la sicurezza stradale, dove gli studenti sono parte attiva dell’iniziativa e che prevede diversi premi e borse di studio in ambito economico.