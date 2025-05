Un grave incidente si è verificato sulla strada provinciale che collega Pugliano Macchia a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno. Un uomo alla guida della propria auto ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, investendo due ciclisti e terminando la corsa contro un tendone agricolo di una serra.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente, un uomo di circa 40 anni e in cura per dialisi, avrebbe accusato un malore improvviso mentre era al volante. A seguito del malessere, l’auto è uscita dalla carreggiata investendo i ciclisti che procedevano regolarmente lungo il margine della strada.

Ciclista ferito: frattura di tibia e perone

Tra i ciclisti coinvolti, uno in particolare – un uomo di 62 anni – ha riportato traumi agli arti inferiori, in particolare la frattura di tibia e perone. Le sue condizioni, seppur serie, non sono giudicate gravi. I sanitari del 118 – VOPI sono intervenuti prontamente sul posto, stabilizzando il ferito prima di trasferirlo al Pronto Soccorso per ulteriori accertamenti.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le indagini di rito. Sono in corso acquisizioni di testimonianze per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Altro incidente nella notte a Eboli: auto si ribalta, tre ferite

Non si tratta dell’unico sinistro avvenuto nel Salernitano nelle ultime ore. Durante la notte, intorno alle ore 2:00, un altro incidente ha avuto luogo ad Eboli, dove un’autovettura con quattro donne a bordo si è ribaltata per cause ancora da chiarire. Tre delle occupanti sono rimaste ferite e trasportate in ospedale. Anche in questo caso, le autorità stanno effettuando accertamenti.