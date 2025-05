Dramma nel cuore della Sicilia: un ragazzo di 15 anni, residente a Barrafranca, ha perso la vita dopo un incidente stradale avvenuto nella serata di sabato 10 maggio nel centro cittadino. Il giovane era a bordo di uno scooter quando è rimasto coinvolto in uno scontro con un’automobile. L’impatto è violento e il ragazzo è finito sbalzato a diversi metri di distanza.

Ricoverato d’urgenza, è morto in sala operatoria

Subito dopo l’incidente, il 15enne è trasportato in gravi condizioni all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. I medici hanno tentato un intervento chirurgico d’urgenza per salvargli la vita, ma purtroppo il ragazzo è deceduto nel corso dell’operazione, a causa delle gravi lesioni riportate.

Le indagini: al vaglio la dinamica dello scontro

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica da parte degli inquirenti, il giovane stava percorrendo una rotonda quando sarebbe finito investito da un’auto. L’esatta dinamica del sinistro è ora oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine, che stanno ascoltando testimoni e analizzando eventuali immagini di videosorveglianza.