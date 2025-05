Si chiamavano Cristian Abbate, 25 anni, e Leonardo Di Blasi, 21 anni, i due giovani deceduti nell’incidente stradale avvenuto la notte del 24 maggio a Partinico, in provincia di Palermo. Il tragico impatto è avvenuto in via Principe Umberto, quando la loro auto, una Fiat Punto, è finita contro una saracinesca.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, uno dei due amici era alla guida quando ha perso il controllo del mezzo. L’auto si è schiantata violentemente contro una saracinesca, causando gravi lesioni a entrambi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco e il personale del 118, ma per i due giovani non c’è stato nulla da fare: sono morti poco dopo l’arrivo in ospedale.

Il cordoglio della comunità

La notizia ha profondamente colpito la comunità locale. Numerosi messaggi di cordoglio sono apparsi sui social network. Tra i primi a intervenire il sindaco di Partinico, Pietro Rao, che ha espresso il dolore dell’intera cittadinanza:

“Questa notte la nostra comunità è stata colpita da una tragedia che ci lascia tutti senza parole. Due giovani vite sono state spezzate troppo presto. Esprimo, a nome mio e dell’Amministrazione Comunale, il più profondo cordoglio e la nostra vicinanza alle famiglie colpite da questo immenso dolore”.

Il sindaco ha poi rivolto un appello ai giovani:

“La vita è un dono fragile e prezioso. Ogni scelta sulla strada può fare la differenza. Siate prudenti, pensate alle vostre famiglie e a chi vi vuole bene. Nessuno è invincibile”.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire la dinamica esatta del sinistro. Gli accertamenti tecnici sull’auto e i rilievi sul posto potrebbero fornire ulteriori dettagli nelle prossime ore.