Un drammatico incidente stradale si è verificato sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Eboli e Campagna, in provincia di Salerno. Un giovane di 26 anni, originario di Battipaglia, ha perso la vita dopo essere caduto dalla sua moto.

Le dinamiche dell’incidente: si indaga sul coinvolgimento di altri veicoli

Secondo i primi rilievi effettuati dalla Polizia Stradale, il giovane stava percorrendo la carreggiata in direzione sud quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo violentemente sull’asfalto. Al momento non è escluso il possibile coinvolgimento di altri veicoli, anche se l’ipotesi principale resta quella di un incidente autonomo.

Inutili i soccorsi: il ragazzo è morto sul colpo

L’impatto è stato purtroppo fatale. Il 26enne sarebbe deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del Vopi di Pontecagnano, un’automedica, un’ambulanza del 118 e le pattuglie della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi del caso.

Traffico rallentato sull’autostrada A2

Durante le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici, la circolazione sull’autostrada A2 ha subito significativi rallentamenti, causando disagi agli automobilisti in transito nel tratto interessato.

Indagini in corso

Le autorità stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente. Saranno fondamentali eventuali testimonianze e le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti lungo il tratto autostradale.