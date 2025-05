Paura nella notte sulla litoranea in direzione Campolongo, alla periferia di Eboli, dove un’auto si è ribaltata intorno alle ore 2:00. A bordo del veicolo si trovavano tre donne, rimaste ferite nell’impatto. Una di loro è in gravi condizioni.

Ribaltamento sulla litoranea: intervengono 118, Croce Verde e Vigili del Fuoco

L’incidente è avvenuto mentre l’auto percorreva la strada litoranea verso Campolongo, zona frequentemente trafficata anche di notte. Ancora da chiarire le cause del ribaltamento.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118 e i volontari del Vopi, che hanno prestato le prime cure alle ferite. Una delle donne, in codice rosso e politraumatizzata, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale di Eboli. Le altre due sono state medicate sul posto dal personale della Croce Verde.

Indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro. Al momento, non si esclude l’alta velocità o un colpo di sonno come possibili cause.