Due operazioni distinte della Polizia di Stato hanno portato all’arresto di un 60enne di origine marocchina e di una 49enne napoletana già nota alle forze dell’ordine. Entrambi i soggetti dovranno rispondere di reati gravi, tra cui lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, atti osceni, evasione e reati contro il patrimonio.

Via Foria: 60enne parzialmente denudato aggredisce gli agenti

Nel pomeriggio di mercoledì, gli agenti del reparto Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante un normale servizio di controllo in via Foria, hanno notato un uomo parzialmente nudo, incurante della presenza di numerosi passanti. Alla vista della pattuglia, l’uomo ha iniziato a prendere a calci una moto di servizio, danneggiandola.

Nel tentativo di bloccarlo, gli agenti hanno dovuto affrontare una colluttazione, al termine della quale sono riusciti a metterlo in sicurezza e trarlo in arresto. Il 60enne è stato arrestato per:

Lesioni personali

Resistenza a pubblico ufficiale

Danneggiamento ai beni della pubblica amministrazione

Inoltre, è denunciato per atti osceni in luogo pubblico.

Vincenza Coppola arrestata: dovrà scontare oltre 5 anni di carcere

Nella mattinata di giovedì, i Falchi della Squadra Mobile hanno eseguito un ordine di arresto nei confronti di V. C., 49enne napoletana. Il provvedimento è emesso dalla Procura della Repubblica di Brindisi – Ufficio Esecuzioni Penali.

La donna è stata condannata a 5 anni, 4 mesi e 8 giorni di reclusione per:

Reati contro il patrimonio

Episodi di evasione

I crimini sono commessi tra il 2009 e il 2019. L’arresto è avvenuto senza incidenti.