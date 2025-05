È finita la fuga di Armando Tammaro, 35enne originario di Volla, sfuggito alla cattura per due volte nel febbraio 2025. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna l’hanno arrestato dopo un’attenta attività di indagine, sorprendendolo all’interno dell’ippodromo di Aversa, dove si nascondeva con un berretto e un toupet di capelli lunghi castani per camuffarsi.

Due tentativi di arresto falliti a febbraio

Tammaro si era sottratto per la prima volta all’arresto il 10 febbraio, quando i militari stavano eseguendo una misura cautelare nell’ambito di un’operazione contro la criminalità organizzata a Pomigliano d’Arco. La seconda fuga era avvenuta solo pochi giorni dopo, il 19 febbraio, durante l’esecuzione di una misura per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con base tra San Gennaro Vesuviano e Boscoreale.

La passione per i cavalli lo ha tradito

Dopo quasi tre mesi di latitanza, Tammaro è stato localizzato grazie a una lunga e meticolosa indagine. I carabinieri non hanno tralasciato nulla: controlli continui nei luoghi abituali, presso amici e familiari. Ma è stata la sua passione per le corse dei cavalli a fornire la pista decisiva. Ed è proprio in un contesto a lui familiare, quello dell’ippodromo, che i militari lo hanno individuato e bloccato.

L’arresto

Al momento dell’arresto, Tammaro indossava un travestimento rudimentale, nel tentativo di passare inosservato. Ora si trova in carcere, dove gli sono notificate entrambe le ordinanze pendenti a suo carico.