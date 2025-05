Momenti di tensione all’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, dove un uomo è finito arrestato dalla Polizia per i reati di danneggiamento e lesioni personali. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava all’interno del pronto soccorso senza alcun apparente motivo. Dopo essere invitato ad allontanarsi dal personale sanitario, ha dato in escandescenze, danneggiando le porte scorrevoli del triage e aggredendo fisicamente sia le guardie giurate in servizio che un addetto alle pulizie.

L’episodio ha richiesto l’intervento tempestivo degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, coordinati dal vicequestore Giuseppe Fedele, che hanno provveduto a bloccare l’uomo e a trarlo in arresto.

Attualmente l’arrestato è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Resta alta l’attenzione sul tema della sicurezza nei presidi ospedalieri, soprattutto in pronto soccorso, spesso scenario di episodi di violenza e disordini.