Momenti di paura lungo la strada provinciale 336, l’ex Statale Sannitica, in località Cappuccini a Caiazzo, dove un autobus carico di studenti pendolari ha preso improvvisamente fuoco. Fortunatamente, grazie alla prontezza dell’autista, nessuno è rimasto ferito.

Secondo quanto ricostruito, il mezzo – appartenente a una ditta privata incaricata del trasporto scolastico – stava percorrendo la provinciale quando l’autista si è accorto dei primi segnali di un incendio in corso. Immediatamente ha fermato il veicolo e ha fatto scendere tutti i ragazzi, riuscendo a metterli in salvo poco prima che le fiamme avvolgessero completamente l’autobus, distruggendolo.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti in breve tempo i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio e provveduto a mettere in sicurezza l’area. Insieme a loro sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Ruviano e i sanitari del 118, che tuttavia non hanno dovuto prestare assistenza medica, in quanto nessuno dei giovani ha riportato ferite. I ragazzi, seppure comprensibilmente scossi, erano in buone condizioni.

Ripristino del servizio e indagini

Nel frattempo, la società proprietaria dell’autobus ha inviato un altro mezzo sostitutivo, consentendo così agli studenti di proseguire il viaggio verso la loro destinazione. L’intero episodio ha provocato forti rallentamenti del traffico lungo la provinciale, a causa delle operazioni di soccorso e delle verifiche in corso.

La carcassa del bus, completamente distrutta, è stata sottoposta ai rilievi tecnici per accertare le cause dell’incendio. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi, inclusa quella di un guasto meccanico. Saranno le indagini dei carabinieri a fare piena luce sull’accaduto.