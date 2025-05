Lo scudetto del Napoli non è solo una festa sportiva, ma anche un formidabile motore economico per l’intera Campania. Secondo le stime del Centro Studi di Confesercenti Campania, l’ondata di entusiasmo generata dalla conquista del titolo di campione d’Italia avrà una ricaduta economica di oltre 230 milioni di euro solo nel prossimo weekend.

Un risultato sorprendente, trainato da oltre mezzo milione di turisti attesi in città e in regione per partecipare alle celebrazioni. “Il nostro centro studi – spiega Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno – stima più di 320mila presenze a Napoli e altri 200mila turisti nelle province, per un totale che potrebbe superare i due milioni di visitatori entro la fine di maggio”.

Tra vendita di gadget celebrativi (oltre un milione di unità prodotte), shopping, ristorazione e soggiorni in strutture ricettive, il giro d’affari previsto è straordinario:

15 milioni di euro stimati solo per la vendita di gadget nella città di Napoli

80 milioni di euro per il comparto alberghiero

39 milioni di euro per la ristorazione

Il totale regionale sfiora i 230 milioni di euro

“Napoli – aggiunge Schiavo – sarà un teatro a cielo aperto per settimane. Gli alberghi e i B&B in città sono già quasi tutti al completo per l’ultimo weekend di maggio. E risulta difficile trovare camere libere anche in provincia”.

Il boom richiama alla memoria quello del 2023, quando la vittoria del Napoli generò effetti economici positivi per mesi. Questa volta, secondo gli esperti, l’ondata potrebbe durare fino a giugno, contribuendo ulteriormente alla ripresa economica di un territorio che punta sempre di più sul turismo esperienziale e sportivo.