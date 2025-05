È accaduto a Mondragone un episodio che ha dell’incredibile e che sta facendo molto discutere per la sua violenza e per i risvolti familiari. Un uomo, dopo aver scoperto che il proprio genero tradiva la figlia con un’altra donna, ha perso completamente il controllo e lo ha aggredito in modo violento. Secondo le prime ricostruzioni, il suocero nutriva da tempo sospetti sulla fedeltà del compagno della figlia, tanto da averlo pedinato per giorni fino a coglierlo sul fatto.

L’incontro è avvenuto in strada, dove l’uomo ha sorpreso il genero in compagnia dell’amante. A quel punto è esplosa la rabbia: calci, pugni, urla. Ma non solo. Stando a quanto riferito da alcuni testimoni, l’aggressore avrebbe anche lanciato contro il genero una tanica di benzina, gesto che ha fatto temere conseguenze ben più gravi.

L’episodio ha attirato l’attenzione di diversi passanti, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. I carabinieri sono intervenuti sul posto per sedare la lite e avviare le indagini. Fortunatamente nessuno ha riportato ferite gravi, ma l’episodio ha destato grande allarme nella comunità locale.

Le autorità stanno ora cercando di chiarire la dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità penali, anche alla luce della presenza del combustibile e dell’aggressione fisica. Si attendono nuovi sviluppi e le testimonianze dei presenti saranno fondamentali per fare piena luce sull’accaduto.