I carabinieri di Castellammare di Stabia hanno arrestato un uomo di 30 anni, residente nella stessa città, gravemente indiziato di furto con strappo, rapina e lesioni personali. I fatti contestati risalgono ai mesi di ottobre e novembre 2024. Secondo le indagini, l’indagato avrebbe commesso quattro furti con strappo e una rapina, colpendo cinque donne in diverse aree della città. In un sesto episodio, durante la fuga in sella a un motorino, avrebbe investito una donna, provocandole lesioni fisiche.

Le indagini condotte dai militari sono state supportate dall’analisi dei filmati di videosorveglianza presenti nei pressi dei luoghi dei reati. Fondamentali anche le denunce sporte dalle vittime, che hanno contribuito a indirizzare gli accertamenti verso l’attuale indagato.

Il 30enne è stato identificato con elevata probabilità come l’autore materiale dei reati. Dopo le formalità di rito, sarà trasferito presso la Casa Circondariale G. Salvia di Napoli Poggioreale, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.