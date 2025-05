Un grave incidente stradale si è verificato sulla Statale Sorrentina, nel territorio comunale di Castellammare di Stabia, poco prima dei lidi di Pozzano, in prossimità dell’albergo “Towers”. L’impatto ha coinvolto quattro auto e una moto di grossa cilindrata, generando notevoli rallentamenti alla viabilità in entrambe le direzioni.

Secondo le prime ricostruzioni, i veicoli coinvolti procedevano in direzioni opposte. La moto, guidata da un turista tedesco, era in transito da Sorrento verso Castellammare. Per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbe scontrata con una delle vetture in marcia nella corsia opposta, dando origine a un tamponamento a catena che ha interessato altri tre veicoli.

Il motociclista, rimasto gravemente ferito, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso all’Ospedale del Mare di Napoli. Le sue condizioni, inizialmente giudicate molto critiche, sono attualmente stabili ma costantemente monitorate dal personale medico.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi necessari per determinare la dinamica del sinistro. Le autorità stanno analizzando le testimonianze dei presenti e i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti lungo il tratto costiero.

Da ricordare che su questo tratto della Statale Sorrentina, considerato tra i più pericolosi della Campania, è attivo da oltre un anno un sistema di controllo elettronico della velocità. La misura è introdotta proprio per contrastare l’elevato numero di incidenti che da tempo interessano questa arteria strategica per i collegamenti con la Penisola Sorrentina.