Non ce l’ha fatta Aniello De Rosa, il motociclista rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di ieri in un incidente stradale avvenuto lungo la Strada Panoramica di Castellammare di Stabia, nei pressi dello svincolo per Quisisana. L’uomo, 55 anni, residente a Gragnano, è deceduto durante la notte all’ospedale San Leonardo, dove era ricoverato in condizioni critiche.

Secondo una prima ricostruzione, De Rosa stava facendo ritorno a casa dopo una giornata di lavoro a Vico Equense, quando lo scooter di grossa cilindrata sul quale viaggiava si è scontrato con un’automobile. L’impatto è stato particolarmente violento e ha causato la caduta sull’asfalto, con conseguenze tragiche.

Immediatamente soccorso, l’uomo era trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Leonardo, dove i medici avevano riservato la prognosi e disposto il trasferimento in terapia intensiva. Tuttavia, nonostante gli sforzi del personale sanitario, il suo cuore ha smesso di battere nella notte.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e della polizia municipale di Castellammare, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.