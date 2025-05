Un altro drammatico incidente si è verificato lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto tra Contursi Terme e Sicignano degli Alburni, in provincia di Salerno. A perdere la vita è stato un motociclista di circa 50 anni, originario della provincia di Cosenza, in Calabria. L’uomo è deceduto nella notte all’ospedale di Oliveto Citra a causa delle gravissime ferite riportate nello schianto.

Il secondo incidente mortale in meno di 48 ore

L’incidente è avvenuto nella tarda serata di domenica 11 maggio 2025. Secondo le prime ricostruzioni, il centauro stava viaggiando su una moto di grossa cilindrata quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente sull’asfalto.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, degli agenti della Polizia Stradale e dei tecnici Anas, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e al ripristino della viabilità. Nonostante il trasporto d’urgenza in ospedale, per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica

Sono attualmente in corso le indagini della Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente. Le forze dell’ordine stanno inoltre raccogliendo testimonianze e potrebbero disporre l’acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti lungo il tratto autostradale, per fare piena luce sulla dinamica dell’accaduto.

Una scia di sangue sulla A2 del Mediterraneo

La tragedia arriva a meno di 48 ore da un altro incidente mortale avvenuto sempre sulla stessa autostrada. Sabato pomeriggio, infatti, un giovane di 28 anni originario di Battipaglia è morto sul colpo in uno schianto nei pressi di Eboli. I funerali del ragazzo si terranno nella giornata di oggi.