Arrestato in flagranza di reato A.A., un uomo di 49 anni originario di Torre Annunziata (Napoli), sorpreso lo scorso 1° maggio mentre tentava di scassinare una cassa automatica al casello di Castellammare di Stabia, sull’autostrada A/3 Salerno-Pompei-Napoli. L’intervento decisivo è condotto dalla Polizia Stradale di Salerno, in collaborazione con il Centro Operativo della Stradale di Napoli.

Il tentativo di furto scoperto in tempo reale

Il fatto è avvenuto nella mattinata del 1° maggio, giorno della Festa del Lavoro. Le forze dell’ordine sono state allertate a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di un uomo intento ad armeggiare su una delle casse automatiche del casello autostradale. In pochi minuti, una pattuglia della Stradale di Angri è giunta sul posto, cogliendo l’uomo ancora intento a forzare il pannello esterno della cassa self-service.

La fuga sull’autostrada e il tempestivo arresto

Alla vista degli agenti, il 49enne ha tentato di fuggire a bordo della propria auto, imboccando la corsia riservata al Telepass. Ne è nato un breve inseguimento in autostrada, conclusosi rapidamente grazie all’intervento della pattuglia che ha bloccato il veicolo e tratto in arresto l’uomo.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto attrezzi da scasso, tra cui un cacciavite e delle aste metalliche, nonché una somma di denaro contante, riconducibile ai pedaggi asportati dalla cassa automatica.

Il 49enne attende il processo per direttissima

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili, è trattenuto in arresto in attesa di essere sottoposto a giudizio per direttissima. L’episodio riaccende l’attenzione sul fenomeno dei furti presso i caselli autostradali, spesso presi di mira nei giorni festivi, quando la vigilanza può risultare meno stringente.