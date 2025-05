La Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, ha rigettato il ricorso presentato dalla difesa di Vincenzo Palumbo, confermando così la condanna all’ergastolo per il duplice omicidio volontario di Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, i due giovani di Portici uccisi nella notte tra il 28 e il 29 ottobre 2021 a Ercolano (Napoli).

I fatti

Secondo quanto accertato nei precedenti gradi di giudizio, Palumbo, camionista di Ercolano, esplose diversi colpi di pistola contro l’auto su cui si trovavano i due ventenni, scambiandoli per ladri. I ragazzi erano fermi davanti all’abitazione dell’imputato, ma — come emerso durante le indagini — non rappresentavano alcuna minaccia e non erano coinvolti in alcun tentativo di furto.

Le sentenze precedenti

La Corte di Assise di Napoli, il 16 marzo 2023, aveva inflitto all’imputato la pena dell’ergastolo, riconoscendo la responsabilità per omicidio volontario aggravato. La sentenza è stata confermata in Appello il 17 ottobre 2024 dalla Corte di Assise di Appello di Napoli.

Con la decisione della Cassazione, la condanna è ora definitiva.

Le parti civili

Le famiglie delle vittime, assistite dagli avvocati Maurizio Capozzo e Gennaro Bartolino, hanno espresso soddisfazione per la conferma della condanna. La vicenda aveva profondamente colpito l’opinione pubblica, suscitando commozione e indignazione, soprattutto per l’assoluta innocenza delle due giovani vittime, rimaste uccise in circostanze tragiche e ingiustificate.