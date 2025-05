Un ragazzo di 25 anni è finito in manette dopo che i Carabinieri della Tenenza di Scafati hanno rinvenuto nella sua abitazione circa 40 grammi di cocaina. L’arresto è avvenuto nell’ambito di una serie di perquisizioni scattate a seguito di una violenta aggressione registrata nei giorni scorsi in via Gennaro Niglio, episodio che sembrerebbe riconducibile a una ritorsione nei confronti di chi aveva denunciato un giro di spaccio nella zona.

Il giovane sarà ascoltato dal giudice per l’udienza di convalida nelle prossime ore. Intanto proseguono le indagini per accertare eventuali legami tra l’arrestato e contesti criminali più strutturati nel traffico di stupefacenti.

Operazioni anche a Pagani e nel “Bronx”

Le attività antidroga si sono estese anche al vicino comune di Pagani, dove nella mattinata di oggi i militari dell’Arma, con il supporto del Reparto territoriale di Nocera Inferiore e dell’unità cinofila di Sarno, hanno setacciato le aree più sensibili della città. In particolare, sono controllati via Mangino e il rione delle cosiddette “Palazzine”, noto alle forze dell’ordine come il “Bronx” di Pagani per l’alta densità di episodi legati allo spaccio.

Le operazioni, durate per l’intera mattinata, rientrano in una strategia più ampia di contrasto al narcotraffico nella zona nord della provincia di Salerno, spesso al centro di indagini e inchieste per attività illecite legate agli stupefacenti.