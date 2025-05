Dopo i recenti e ripetuti episodi di lanci di pietre dai cavalcavia lungo la Statale 268, cresce la preoccupazione tra gli automobilisti. Le autorità locali sono intervenute con azioni concrete per garantire la sicurezza degli utenti della strada, soprattutto in seguito alla segnalazione di una donna rimasta ferita.

Intensificati i controlli lungo i ponti

Il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, ha annunciato l’attivazione di un presidio con il Corpo di Polizia Municipale. L’obiettivo è quello di monitorare costantemente i ponti e i tratti più sensibili dell’arteria stradale, dove si sono già verificati diversi episodi.

“Stiamo presidiando con il Corpo di Polizia Municipale i ponti della superstrada 268 e vari tratti dell’asse di collegamento – ha dichiarato Di Sarno – dove nei giorni scorsi si sono verificati lanci di sassi contro gli automobilisti.”

Rischi elevati per la sicurezza stradale

I lanci di pietre rappresentano un serio pericolo per la circolazione e l’incolumità pubblica. I colpevoli non sono ancora stati identificati, ma le indagini sono in corso. Le forze dell’ordine stanno valutando l’installazione di sistemi di sorveglianza e altre misure preventive per scoraggiare ulteriori atti vandalici.

Appello alla collaborazione dei cittadini

Le autorità invitano la cittadinanza a segnalare tempestivamente comportamenti sospetti o episodi simili. Solo attraverso un’azione congiunta tra istituzioni e comunità sarà possibile contrastare efficacemente questo fenomeno.