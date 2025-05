Attimi di paura ieri sull’autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, nel tratto in direzione sud che attraversa il territorio di Nocera Inferiore. Una pesante pietra è stata lanciata da un ponte pedonale che sovrasta la carreggiata, colpendo il tettuccio di un’auto in transito.

A bordo una famiglia: illesi ma sotto shock

All’interno del veicolo si trovavano quattro persone, una famiglia composta da padre, madre e due figlie. L’impatto ha provocato danni al tetto dell’automobile, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. La paura però è stata tanta, considerando che l’episodio avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Intervento della Polizia Stradale di Angri

Sul posto è intervenuta tempestivamente una pattuglia della Polizia Stradale di Angri, che ha avviato le indagini per risalire agli autori del gesto. Al momento, tuttavia, non ci sono tracce di chi ha lanciato la pietra dal ponte.

Un gesto pericoloso e da condannare

L’episodio rientra in una tipologia di atti estremamente pericolosi e irresponsabili, già purtroppo registrati in passato in varie zone d’Italia. Lanciare oggetti da ponti autostradali mette a rischio la vita di automobilisti e passeggeri e rappresenta un reato grave, perseguibile penalmente.