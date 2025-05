Dopo i recenti e gravi episodi di lancio di sassi dai cavalcavia lungo la Statale 268 del Vesuvio, che hanno causato danni a diverse autovetture e ferimenti tra i passeggeri, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto un’intensificazione dei controlli da parte della polizia stradale sulla tratta interessata.

Rafforzata la sorveglianza sulla SS268

La Statale 268, che attraversa il territorio tra la zona vesuviana e l’Agro nocerino-sarnese, è stata teatro di azioni criminali gravissime, che mettono in pericolo non solo l’incolumità degli automobilisti, ma anche l’ordine pubblico.

In risposta a questi eventi, il Prefetto ha ordinato un potenziamento delle attività di vigilanza lungo tutto il tratto stradale, con particolare attenzione ai punti sensibili come cavalcavia e sovrappassi.

Il caso al centro del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica

La situazione sarà discussa nel prossimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, durante il quale saranno valutate ulteriori misure per garantire la sicurezza degli automobilisti e prevenire altri episodi simili.

Appello alla collaborazione dei cittadini

Le autorità invitano la cittadinanza a segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento sospetto, soprattutto in prossimità dei cavalcavia. Le informazioni dei cittadini, unite al lavoro delle forze dell’ordine, possono rivelarsi fondamentali per individuare i responsabili di questi atti.